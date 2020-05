Fermentieren: So legen Sie Kimchi-Salat für die nächste Krise an

Vorbereitung: 50 min

Zubereitung: 4–9 Tage

Portionen: 750 ml

600 g Kohlrabi

2 mittlere Karotten zirka 160 g

2–3 Frühlingszwiebeln

3 ½–4 TL Salz

1 EL Kartoffelstärke

100 ml Wasser

2 cm Ingwer zirka 30 g

2–3 Knoblauchzehen

1 EL Rohrzucker

1 EL Sojasauce oder 1 EL Fischsauce

1–3 EL Gochugaru koreanisches Chili

1 Gärgefäß 750 ml

Kartoffelstärke in Wasser gut auflösen

Masse aufkochen und ein paar Minuten auf kleiner Flamme köcheln lassen. Abkühlen lassen

Kohlrabi waschen, schälen und in Würfel von zirka einem Zentimeter schneiden

Karotten waschen und grob raspeln

Frühlingszwiebel waschen und in schräge Ringe schneiden

Gemüse wiegen und die Salzmenge berechnen: Festere Gemüsesorten lassen sich gut mit

zwei Prozent Salz-Konzentration fermentieren. Das Salz gleichmäßig untermischen. Mindestens zehn bis fünfzehn Minuten stehen lassen. Dann Gemüse gut durchdrücken, Lake abgießen und zur Seite stellen

Für die Kimchipaste Ingwer schälen und reiben, Knoblauch schälen und zerdrücken. In die abgekühlte Stärke Chili, Knoblauch, Ingwer, Zucker und Sojasauce mischen, bis eine homogene Masse entstanden ist

Paste mit Gemüse vorsichtig mischen. Kimchi in ein Gärgefäß füllen. Leichter Druck beim Einschichten und leichtes Klopfen und Rütteln reichen aus. Fehlt an der Oberfläche Flüssigkeit, etwas von der zur Seite gestellten Lake mit dem Löffel dazugeben

Beschwererkit einlegen und das Gefäß verschließen

Die Fermentationsdauer beträgt vier bis neun Tage Das Kimchi hält zirka drei Monate im Kühlschrank