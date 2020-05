Top 13: Das sind die neuen Restaurants nach der Krise

Können wir das? Diese Frage stellten sich auch Roland und Barbara Huber. Den Haubenkoch, der vormals im Le Ciel aufkochte, erwischte die Krise kurz vor seiner Eröffnung in Hadersdorf am Kamp. Sofort war klar, dann wird halt Haubenküche nach Hause zugestellt.

"Am zweiten Tag haben wir das sofort wieder eingestellt, als wir 300 Mails im Postfach hatten: Wir sind mit Bestellungen überhäuft worden", erzählt Huber lachend im Interview mit dem KURIER.

Also gab es die Speisen ausschließlich zum Abholen. "Ich war vorher skeptisch, aber das Service ist vor allem bei Familien so gut angekommen, dass wir Take-away weiterhin anbieten möchten."

Eröffnet wird das „ Esslokal“ am 20. Mai mit neun Tischen, im Innenhof stehen 40 Sitzplätze zur Verfügung: "Wir haben Glück, wir können im Haus auch in die Bibliothek ausweichen oder in einen ehemaligen Saal, wo früher ein Stummfilmhaus untergebracht war."

Was die Einheimischen besonders freuen wird: Die Wiener Frühstückskultur wird an vier Tagen die Woche zelebriert.

Info: Esslokal, Hauptplatz 16, 3493 Hadersdorf, Mittwoch Frühstück 9 bis 11:30 Uhr, Mittag 12 bis 14 Uhr, 17 bis 21:30 Uhr, Donnerstag bis Samstag Frühstück 9 bis 11:30 Uhr, Abend 18 bis 21:30 Uhr, Sonntag Mittag 12 bis 15 Uhr, Eröffnung am 20 Mai