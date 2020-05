Strandcafé an der Alten Donau eröffnet nach Anrainer-Streit wieder

Im Zuge der Umbauarbeiten wurden auch die Anzahl der Sitzplätze im Vorgarten von 80 auf 30 reduziert. "Unser Ziel war es immer, das Strandcafé im Konsens mit den Nachbarn zu betreiben. Dies umfasse einen Lärmschutz, eine geschlossene Grillküche samt High-Tech-Filteranlage zur Abluftreinigung und viele weitere Maßnahmen. In Summe haben wir mehr als 1,2 Million Euro in den Anrainerschutz investiert", so der Betreiber des Strandcafés, die Familie Yeritsyan.

Reduzierte Tischanzahl und weniger Plätze

Bedingt durch die Corona-Auflagen und die reduzierte Tischanzahl sind die Plätze im Strandcafé noch rarer als bisher. Im Restaurant und am Floß gilt ein Mindestabstand von 1 Meter zwischen den Besuchergruppen, die Speisekarten sind abwaschbar.

Beim erstmaligen Betreten des Lokals ist ein Mund-Nasen-Schutz notwendig.

Info: Strandcafé, Florian-Berndl-Gasse 20, 1220 Wien, Montag bis Sonntag 10 bis 23 Uhr, Küche von 11:30 bis 21:30 Uhr, Service am Floß: Montag bis Freitag von 17 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag von 11:30 bis 23 Uhr