Wie ein schmutziges Taschentuch: So nehmen Sie die Maske im Restaurant richtig ab

Hygiene, Abstand halten und Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen – das gilt ab heute auch in den wiedereröffneten Gastronomie-Betrieben.

Bekanntlich muss der MNS nur beim Betreten und Verlassen des Restaurants getragen werden, während des Aufenthaltes im Restaurant jedoch nicht. Nur Mitarbeiter mit Kundenkontakt müssen einen MNS während der gesamten Öffnungszeit tragen.

Was das konkret für den Gast bedeutet, erklärt KURIER-Arbeitsmedizinerin Barbara Fischer: "Der Gast muss seine Maske bei Tisch wie ein schmutziges Taschentuch betrachten." Ein Ablegen am Tisch ist also nicht empfehlenswert und unhygienisch.

Was also damit tun? "Masken sind in ihrem Behälter entweder in mitgebrachten Taschen oder in der Kleidung zu verstauen."

Als Behälter kommen Beutel aus Papier oder Kunststoff, die nach der Verwendung entsorgt werden oder Beutel aus Stoff infrage, die nach der Verwendung gewaschen werden. Behälter aus Kunststoff können im Geschirrspüler gereinigt werden.