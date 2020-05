"Schön, dass sie wieder da sind“: Lokalaugenschein zur Gastro-Eröffnung

Wo früher Blumen waren, sind jetzt Plexiglasscheiben zwischen den Tischen. So ist dem Besitzer Johannes Schmid gelungen, dass er nur vier Tische wegnehmen musste. Dass reserviert wird, hat sich über die Jahre so eingebürgert, die meisten Tische sind also auch am ersten Tag der Öffnung schon mit Name und Uhrzeit versehen. „Ich seh das alles jetzt sehr positiv, jeder, der bei uns angerufen hat, hatte sehr gute Laune und freut sich“, sagt Schmid ebenfalls sehr gut gelaunt.

Die vergangenen zwei Monate waren eine Premiere für das Mödlinger Traditions-Café. Zum ersten Mal in seinen 24 Jahren als Betreiber hatte Johannes Schmid das Lokal geschlossen. Umso größer nun die Freude die Kaffemaschine wieder anzuwerfen.

Erster Kaffee seit zwei Monaten

Genüsslich Kaffee getrunken wird auch in der Hoftaverne Zatl in Seisegg (Bezirk Amstetten). Wirt Fritz Zatl ist froh, dass es wieder losgeht. Er ist aber auch skeptisch: "Wer weiß, ob das etwas wird."