Gastronomie: Heute sperren die Wirte wieder auf

Dass es nicht genügend Schnitzel und Frühlingsrollen geben wird, ist jedenfalls nicht zu befürchten. Die Logistikkette funktioniere, heißt es seitens der Metro. Zu Engpässen könne es vorübergehend lediglich bei sogenannten Portionsgrößen kommen, also bei jenen kleinen Zucker-, Salz- und Pfeffersäckchen, die die Menage am Wirtshaustisch in Coronazeiten ablösen. Übrigens kehrt am 18. Mai zumindest Metro zum "Normalbetrieb" zurück. Einkaufen dürfen dort dann wieder ausschließlich gewerbliche und institutionelle Großverbraucher.