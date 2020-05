Hilfskredite, die so oft nicht ankommen

Die heimischen Kreditinstitute, bei denen Unternehmer die Überbrückungskredite beantragen, sehen die Notlage vieler Wirtschaftstreibender durchaus ein. Aber: „Wir sind an gesetzliche Vorgaben gebunden. Wir müssen die Bonität der Kreditnehmer prüfen“, betont man unisono in den Banken. Wenn ein Unternehmen schon vor der Krise in wirtschaftlichen Problemen gesteckt sei, dann könne auch kein Hilfskredit vergeben werden.

Auch wenn der Staat für einen Großteil der Hilfskredite garantiere, gelte das. Die Kreditinstitute sind nämlich durchaus gebrannte Kinder. Die Pleite der Alpine Baugesellschaft vor einigen Jahren ist ihnen noch gut in Erinnerung. Auch damals hätte der Staat garantieren sollen. Doch im Nachhinein hieß es: Die Banken hätten die prekäre Lage des Baukonzerns erkennen müssen und hätten nicht so hohe Finanzierungen vergeben dürfen.

Sowohl die Banken als auch das aws, das die Förderanträge im Auftrag der Regierung prüfen muss, betonten, dass die Ablehnungsquote sehr gering sei. 10.000 Kreditanträge hat das aws seit Ausbruch der Pandemie bewilligt. Ungefähr 1,8 Milliarden Euro an staatlichen Garantien seien für die Kredite vergeben worden.

„Seit Anfang März haben die Banken in Österreich 21 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen vergeben“, betont Franz Rudofer, Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung in der WKO. Diese Summe sei deutlich höher als im Vorjahr, in einzelnen Wochen seien sogar doppelt so viele Kredite vergeben worden wie vor einem Jahr.