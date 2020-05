Muss man das Würstel wirklich kochen vor dem Grillen?

Wurscht ist nicht Wurscht. Da gibt es das rauchige Berner Würstel, die fettige Burenwurst, die feurige Debreziner, die würzige Käsekrainer, das zarte Frankfurter, die rustikale Waldviertler – und das allseits beliebte Bratwürstel.

Sie erkennen, worauf wir hinauswollen: Es kommt auf die inneren Werte an. "Am wichtigsten sind frisches Fleisch und frische Gewürze", erklärt der Waldviertler Bio-Fleischer Roman Schober aus Gars am Kamp, um dessen 105 Würstelsorten ein wahrer Hype in Wien ausgebrochen ist.

So mancher trendige Würstelstand rühmt sich auf der Speisekarte mit Würsteln aus Fleisch vom Turopolje-Schwein und Waldviertler Blondvieh. Nach Schobers Geschmack braucht es für ein würziges Bratwürstel nicht viel: "Salz, Pfeffer, Majoran, Kümmel, Knoblauch und Zwiebel."

5 Tipps für das Verwursten zu Hause