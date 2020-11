War SARS-CoV-2 schon im Herbst 2019 aktiv?

Europa steckt mitten in der zweiten Welle der Corona-Pandemie – da erscheint die Frage, wann das neuartige Virus erstmals auftauchte, mitunter nachrangig. Immer mehr Hinweise, dass es offenbar bereits viel früher kursierte als bisher gedacht, erlauben allerdings neue Einblicke in die Ausbreitung von SARS-CoV-2. Neue Indizien dafür lieferten italienische Forscher, die Proben von Lungengewebe nachträglich auf Covid-19 untersuchten.

In elf Prozent dieser insgesamt 959 Proben, die im Rahmen eines freiwilligen Lungenkrebs-Screenings zwischen September 2019 und März 2020 entnommen worden waren, fanden die Wissenschafter bei ihrer aktuellen Untersuchung Antikörper. 13 Prozent der Proben stammten aus dem September 2019, berichten die Forscher des Instituts für Tumorerkrankungen in Mailand und der Universität Siena. Ihre Studie wurde in der Fachzeitschrift Tumori Journal veröffentlicht.