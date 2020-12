Konsumenten dürften am Montag nach dem Lockdown die Geschäfte stürmen

Neu geschaffene Plattformen müssten sich, was die Einfachheit des Shoppens betrifft, an dieser Benchmark orientieren. Die erfreuliche Nachricht für kleine Händler ist: Zahlreiche Konsumenten planen, ihre Weihnachtseinkäufe in kleinen lokalen Geschäften zu erledigen.

Hoffen auf Christkindlmärkte

Der erwartete Run ab Montag wird laut Umfrage in erster Linie bei Einkaufszentren (48 Prozent), Drogeriemärkten und Parfumerien (44 Prozent) sowie im Fachhandel, also bei Baumärkten, Spielzeug und Elektronik, Bücher und Bekleidung (42 Prozent) erwartet. Kleine lokale Geschäfte (39 Prozent) werden davon stärker profitieren als Kaufhäuser (32). Supermärkte (26 Prozent) stehen, da sie auch während des Lockdowns geöffnet waren, naturgemäß am unteren Teil der Liste.