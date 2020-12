Virologe Krammer warnt: "Öffnung der Geschäfte nicht klug"

Krammer forscht an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York (USA) und hat dort kurz nach Beginn der Corona-Pandemie einen der ersten Antikörper-Labortest auf das neue Virus entwickelt. Anhand von Blutproben von Patienten aus dem Mount Sinai-Krankenhaus näherte sich das Forschungsteams nun in der Rückschau an den Ausbreitungsverlauf in der Stadt an, die als eine der ersten außerhalb Chinas stark betroffen war.

Impfstoff: 95 Prozent Effizienz

Angesprochen auf den Impfstoff und die Bedenken, die viele ob der kurzen Forschungszeit haben, sagt Krammer im Gespräch mit Claudia Stöckl, er verstehe die Bedenken. "Unbekannte Dinge sind oft Angst einflößend. Die Impfungen schauen so aus, als wären sie durchgewunken, aber das ist nicht der Fall."

Die Chance, sich mit Corona zu infizieren, sei groß. Ältere Menschen haben das Risiko, an der Erkrankung zu sterben. Zudem bestehe für jeden Erkrankten die Gefahr von Langzeitfolgen und -schäden, die Krammer "Long Covid" nennt. Die Impfung, mit einer Wirksamkeit von 94 bis 95 Prozent, verringere diese Risiken.