England lässt Impfstoff zu: Wie es nun weitergeht

Im zweiten Quartal, also ab April, soll dann dazu übergegangen werden, in regionalen Impfstationen zu impfen.

„Das kann in größeren Betrieben sein, das kann aber auch in einer Impfstelle in der Gemeinde sein“, sagt Auer. „Oder man wendet sich an seinen Vertrauensarzt.“

Wann die Phasen 2 und 3 beginnen, hängt stark davon ab, welche Impfstoffe bis Jänner zugelassen werden. Am 12. Jänner entscheidet die Europäische Arzneimittelbehörde über einen Impfstoff, der leichter zu verimpfen ist als jener, der am 29. Dezember zugelassen werden könnte. Konkret geht es unter anderem um die Kühlung: Empfindlichere Impfstoffe müssen tiefgekühlt transportiert und nach dem Auftauen binnen weniger Tage verimpft werden. „Wenn alles gut läuft“, sagt Auer, „dann haben wir Anfang 2021 mehrere Optionen.“