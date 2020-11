Virologe Krammer: "Europa kriegt das wieder in den Griff"

Stationen

Florian Krammer wurde 1982 in der Steiermark geboren. Nach seinem Studium an der Universität für Bodenkultur in Wien kam er 2010 an die „Icahn School of Medicine at Mount Sinai“ in New York.

Forschung

Dort arbeitete er im Labor des ebenfalls aus Österreich stammenden Virologen Peter Palese an der Entwicklung eines universalen Grippeimpfstoffes, der gegen alle Grippe-Viren schützen soll. Seit 2018 ist er Professor für Impfstoffforschung am Department of Microbiology und leitet das „Krammer laboratory“.