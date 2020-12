Zulassungsdebatte bei Corona-Impfungen: Warum die EU anders agiert

Doch worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen einer Notfallzulassung, wie sie etwa in den USA zur Anwendung kam, und der in der EU anvisierten konditionalen (bedingten) Zulassung? Und warum dauert das Prozedere innerhalb der EU länger? Ein Erklärungsversuch.

Laut dem renommierten Paul-Ehrlich-Institut, dem deutschen Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, existieren in Europa grundsätzlich drei reguläre Verfahren, die unter bestimmten Bedingungen eine frühzeitige Zulassung möglich machen: das beschleunigte Bewertungsverfahren, die bedingte Zulassung und die Zulassung unter außergewöhnlichen Umständen.

Ersteres wird unter anderem durch eine Rolling Review ermöglicht. Dabei senden Impfstoffhersteller – auch im Falle der Corona-Impfstoffe – Daten zu ihrem Produkt aus der finalen Prüfphase III laufend und noch vor Abschluss der Studie zur Begutachtung an die EMA.

Bei einer Zulassung unter außergewöhnlichen Umständen wird auf die sonst erforderlichen umfassenden klinischen Daten verzichtet, um einem begründeten hohen medizinischen Bedarf gerecht zu werden. Dazu kommt es bei der Zulassung von Covid-19-Impfstoffen nicht, in der Vergangenheit traf dies aber bereits auf Medikamente gegen sehr seltene Krankheiten zu. Das Vorgehen ist an besonders strenge Auflagen geknüpft, wird jährlich gecheckt und nicht in eine Vollzulassung umgewandelt.

Bleibt noch die bedingte Zulassung, die von der EU eben derzeit bei den Corona-Impfungen von Biontech und Pfizer (oder auch Modern) anvisiert wird. Sie ist an spezifische Auflagen (z. B. positive Nutzen-Risiko-Bilanz, Vorteil der sofortigen Verfügbarkeit oder Vorbeugung einer lebensbedrohlichen Krankheit) geknüpft und kann im Interesse der Allgemeinheit schneller erteilt werden.

Allerdings ist sie dann nur für ein Jahr gültig. Sie kann danach jährlich erneuert werden und auch in eine Vollzulassung übergehen. Bis zu einer solchen Hochstufung dauert es in der Regel an die fünf Jahre, in denen Hersteller ergänzende Studien zur Sicherheit und Wirksamkeit ihrer Produkte nachliefern müssen.

Notfallzulassung: Beispiel USA

Davon abzugrenzen ist eine Notfallzulassung, wie sie etwa in den USA durch die US-Arzneimittelbehörde FDA oder Großbritannien durch die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel MHRA gewährt wurde.

Für einen Antrag auf Notfallzulassung in den USA müssen Hersteller nachweisen, dass bei einem Impfstoff mindestens acht Wochen nach Verabreichung der letzten Dosis keine ernsten Nebenwirkungen auftreten. Dazu muss man wissen, dass der Prozess der Arzneimittelzulassung in den USA etwas anders gestaltet ist als in Europa und in den allermeisten Fällen viel früher angestoßen wird. Zum Beispiel ist eine rollierende, also laufende, Einreichung von klinischen Prüfdaten dort meist Usus. Auch bei Arzneien, bei denen keine besondere Dringlichkeit besteht.

Auch Österreich hätte den Weg einer nationalen Notfallzulassung theoretisch gehen können. In Österreich werden Arzneimittel durch die Österreichische Agentur für Gesundheit (AGES) und Ernährungssicherheit und die dort ansässige Medizinmarktaufsicht zugelassen und überwacht.

Man entschied sich dagegen, aus gutem Grund, wie Virologin und Impfstoffexpertin Christina Nicolodi im KURIER-Interview erklärt: "In Großbritannien gibt es einerseits einen politischen Hintergrund. Da das Land ab 2021 nicht mehr zur EU gehören wird, brauchen sie spätestens ab dann eine nationale Lizenz für die Impfstoffe."

Andererseits hätte die Prüfung des Impfstoffes im Zuge einer alleinigen Notfallzulassung in Österreich nicht so präzise erfolgen können. Wegen mangelnden Personals bei der zuständigen AGES zum Beispiel. "Außerdem hätten wir dann mit BioNTech und Pfizer sowie Moderna alleine verhandeln müssen und uns nicht in die Sammelbestellungen der EU einklinken können. Als kleiner Teil im europäischen System haben wir bessere Chancen die Dosen auch möglichst rasch für unser Land zu bekommen", betont Nicolodi.

Betonte Abgrenzung

Am Ende werden nur wenige Wochen zwischen den Zulassungen in der EU und den USA liegen. Warum grenzt man sich in der EU dennoch so stark von Notfallzulassungen ab? "Eine Notfallzulassung hinterlässt immer ein bisschen den Anschein, dass im Hintergrund gehudelt wurde. Sie haben den Touch, dass sie großzügiger erlassen werden", bringt es Infektiologe und Impfstoff-Experte Herwig Kollaritsch auf den Punkt. "Die EMA hat hier von vornherein gesagt, dass man genau diesen Eindruck nicht erwecken will, sondern das zur Verfügung stehende Prozedere nützen und ein reguläres Zulassungsverfahren auf den Weg bringen will." Damit habe man klarstellen wollen, dass die Prüfung genauso streng verlaufe, wie bei jedem anderen Arzneimittel auch. Kollaritsch hält das für psychologisch sinnvoll und praktisch wertvoll: "Das beugt Impfskepsis vor und garantiert den Herstellern eine vollwertige – wenngleich befristete – Zulassung." Allerdings prüfe auch die FDA extrem streng, sagt Kollaritsch

Und warum keine Zulassung unter außergewöhnlichen Umständen? "Das ist eigentlich nur bei sehr seltenen Erkrankungen sinnvoll, für die es keine Therapie gibt", sagt Kollaritsch. Hier würde es viel zu lang dauern, bis man entsprechend umfangreiche Daten aus Studien beisammen hätte. "Die Zahl der Erkrankten ist so gering, dass man da anders vorgehen muss."