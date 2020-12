EU gibt Gas: Impfungen können gleich nach Weihnachten starten

Der Druck war zu groß geworden! Nachdem Großbritannien im Alleingang schon vor einer Woche mit den Impfungen gegen Corona begonnen hat, und jetzt auch die USA loslegen, war der geplante Start in der EU Mitte Jänner nicht mehr haltbar. Nach einem deutschen Vorstoß, der zuerst noch abgeblockt worden war, hat die europäische Arzneimittelbehörde EMA jetzt eingelenkt. Sie will am 21. Dezember ihr Gutachten über die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Unternehmen Biontech und Pfizer vorlegen - acht Tage früher als zuletzt geplant.

Zulassung vor Weihnachten

Das teilte die Behörde am Dienstag in Amsterdam mit. Die Zustimmung der EU-Kommission gilt als sicher. Der Impfstoff könnte so noch vor Weihnachten für die EU zugelassen sein. Die Impfungen könnten also wenige Tage später starten. Auch in Österreich. Vorerst aber gibt es da noch keine Bestätigung.

Deutschland optimistisch

Deutschlands Gesundheitsminister Jens Spahn setzt auf einen baldigen Start von Impfungen gegen das Coronavirus. Er sei optimistisch, dass der Impfstoff am 23. Dezember zugelassen werde. Dies sei „eine gute Nachricht für die Europäische Union“, sagte er. Ziel sei es, in Deutschland noch vor dem Jahreswechsel mit dem Impfen zu beginnen.

Keine Notzulassung

Während der Impfstoff bereits in Großbritannien, den USA und Kanada mit einer Not-Zulassung auf dem Markt ist, wird in der EU noch auf grünes Licht von der EMA gewartet. Die Behörde überprüft bereits seit Wochen in dem sogenannten Rolling-Review-Verfahren die klinischen und wissenschaftlichen Daten der Hersteller. „Wir arbeiten rund um die Uhr für die Zulassung des ersten Covid-19-Impfstoffes“, sagte EMA-Direktorin Emer Cooke. Zunächst hatte die EMA erklärt, dass das Verfahren spätestens am 29. Dezember abgeschlossen sei. Doch das wird nun um acht Tage vorgezogen. Eine Notzulassung, wie etwa Großbritannien, oder die USA, hatte Deutschland kategorisch ausgeschlossen.