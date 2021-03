Östereich und das Coronavirus: So ist die Lage auf den Intensivstationen

Hier sehen Sie die Hospitalisierung im Zeitverlauf. Deutlich erkennbar ist vor allem der Peak am 24. November. Am Höhepunkt der zweiten Welle waren 3985 Normalbetten mit Covid-Patienten belegt. 704 lagen auf der Intensivstation.

Der bisherige Höchststand an aktiv Infizierten wurde am 14. November verzeichnet. Damals waren 77.130 Menschen in Österreich gleichzeitig positiv auf das Coronavirus getestet. Die meisten Neuinfektionen waren tags zuvor mit 9586 Fällen registriert worden (siehe auch letzte Grafik weiter unten).