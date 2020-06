Transparenz-Gesetz: Nur Aus für Amtsgeheimnis ist Grünen zu wenig

Einen Entwurf zur Korruptionsbekämpfung will Zadic über den Sommer in Begutachtung schicken. Mit der ÖVP sind die weiteren Vorhaben laut Kogler "im Wesentlichen akkordiert", auch wenn noch Details zu klären seien. Entscheidend finden Kogler und Maurer die Zustimmung der Opposition im Parlament, weil viele Verfassungsgesetze betroffen sind. "Wir können uns was wünschen, als Regierungsfraktionen, aber wir brauchen die Opposition", betonte Maurer. Reden werde man mit allen, der "relevante Partner" werde aber wohl die SPÖ sein.

Ob man auch einzelne Punkte aus dem Paket herauslösen könnte, wenn sich dafür keine Mehrheit abzeichnet, ließ Kogler offen: "Das würde ich mir dann überlegen. Aber ich glaube es macht viel, viel mehr Sinn, wenn wir es gemeinsam probieren." Seit dem Transparenzpaket 2012 sei zwar viel weitergegangen, aber Österreich gehöre "in die Spitzenplätze der Weltliga" in Sachen sauberer Politik, Transparenz und Korruptionsfreiheit: "Jetzt setzen wir an zum Schlusssprint."

Grundsätzliche Einwände der Grünen gegen Edtstadlers Pläne beim Amtsgeheimnis gibt es laut Zadic nicht. Am ersten "Runden Tisch" mit NGOs und Interessensvertretern im Kanzleramt hatten die Grünen nicht teilgenommen. Am Donnerstag findet im Parlament eine weitere Gesprächsrunde mit den Verfassungssprechern der Parteien statt. "Wir sind bestens abgestimmt mit dem Koalitionspartner", versicherte Zadic. Auch was die geplanten Ausnahmen von der Informationsfreiheit angehe - denn es brauche eine "Güterabwägung" zwischen Transparenz und Datenschutz.