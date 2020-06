Ende des Amtsgeheimnisses: Was die Opposition fordert

Die Tatsache aber, dass niemand von den Grünen und auch kein Vertreter der Oppositionsparteien am runden Tisch dabei war, erklärt man in Edtstadlers Büro so, dass bewusst nur Experten und keine Politiker eingeladen wurden.

Nach dem runden Tisch will Edtstadler als nächstes mit den Parteien in Kontakt treten. Der Gesetzesentwurf soll noch vor der Sommerpause des Parlaments in Begutachtung gehen und jedenfalls noch heuer im Nationalrat beschlossen werden.

Ihre Stimmen für die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit geben SPÖ, FPÖ und Neos aber nicht einfach so her - auch sie haben Vorstellungen, wie diese neue Freiheit gestaltet sein soll.

Hier die wichtigsten Punkte:

1. Die Auskunft soll kostenlos sein

In Zukunft soll jeder Bürger bei jeder öffentlichen Institution um Informationen ansuchen können - Studien, Daten, Zahlen und sonstiges. Diese Auskunft darf aber nichts kosten, fordern SPÖ und Neos. Im türkis-grünen Regierungsprogramm ist bereits vorgesehen, dass Auskünfte gebührenfrei sein werden.

2. Die Auskunft soll möglichst rasch kommen

Noch nicht klar ist aber, wie viel Zeit sich die Behörden für die Auskunft brauchen dürfen. SPÖ und Neos schlagen eine Frist von 14 Tagen vor.

3. Länder und Gemeinden sollen keinen Spielraum haben

Einige Gemeinden haben bereits Einwände wegen des hohen Verwaltungsaufwands. Das lässt bei der SPÖ die Alarmglocken schrillen - sie fordern Informationsfreiheit auf allen Ebenen des Staats.

Die Neos pochen auf eine einheitliche Bundesgesetzgebung, die den Ländern keinen Spielraum lässt. Sonst bestehe die Gefahr, dass die Länder eigene Regeln für die Geheimhaltung schaffen - und manche dann weniger Auskunft geben als andere. Was zum nächsten Punkt führt:

4. So wenig wie möglich soll geheim sein

Im türkis-grünen Regierungsprogramm sind Ausnahmen vom Recht auf Information genannt: Etwa, wenn es sich um personenbezogene Daten handelt, wenn die Geheimhaltung im Interesse der nationalen Sicherheit ist, bei Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen, die innerstaatlich oder EU-rechtlich geschützt sind oder bei laufenden Ermittlungen, Gerichts- und Disziplinarverfahren.