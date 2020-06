Maskenkrieg in den USA: Warum Trump-Vize ausscheren musste

Am Wochenende aber empfahl der treue Trump-Vasall Pence in einem Radio-Interview , den Verantwortlichen in den jeweiligen Staaten „mit ihrer jeweils eigenen Situation“ zu folgen und in der Öffentlichkeit Masken zu tragen. Was er in besagter Kirche dann selbst tat – um dann bei seiner Rede (ohne Maske) zu sagen, dass die USA aus der Pandemie gestärkt hervorgehen würden, dank des Glaubens, des Gouverneurs von Texas und des Präsidenten Donald Trump.

Der Auftritt war aber der Tatsache geschuldet, dass Texas, Florida und Kalifornien in den vergangen Tagen einen besonders dramatischen Anstieg an Neuinfektionen zu verzeichnen haben – nach einer möglicherweise zu frühen Lockerung der Vorsichtsmaßnahmen (während in New York und den nordöstlichen Staaten die Zahlen zurückgehen). Florida war überhaupt die Vorhut der Bundesstaaten gewesen, in denen die Bevölkerung nach dem Shutdown wieder zur Arbeit gehen konnten.