Bolsonaro nutzt die eigene Krankheit zur PR: Er testet Trumps Lieblings-Medizin

Maske? Ich doch nicht

In Brasilien selbst grassiert das Virus derweil flächendeckend, was Kritiker vor allem Bolsonaros Politik zur Last legen. Er selbst stemmte sich gegen eine Schutzmaskenpflicht, genoss sichtlich Massenaufläufe, man sah ihn selbst auch nur selten mit einer Maske. Zuletzt machte ein Video die Runde, in der er - schon nach seiner Erkrankung - seine Maske abnahm, um mit Reportern zu sprechen. Er nimmt die Krankheit auch jetzt demonstrativ auf die leichte Schulter: Er habe Fieber und Gliederschmerzen gehabt, fühle sich aber bereits wieder besser, ließ er wissen. In den kommenden Tagen werde er in seiner Residenz in Brasília bleiben und die Amtsgeschäfte per Videokonferenz führen.