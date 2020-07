Mitarbeiterin der Salzburger Festspiele hat Corona

In einer Aussendung teilten die Salzburger Festspiele am Mittwoch mit, dass eine temporäre Mitarbeiterin, die am 18. Juni 2020 nach negativer Initialtestung den Dienst angetreten hatte, positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Die Frau soll bisher nur leichte Symptome wie Halskratzen gezeigt haben. Da sie - wie im Präventionskonzept der Salzburger Festspiele vorgesehen, ein Gesundheits- und Kontakttagebuch führte, konnten alle Kontaktpersonen sofort dem Gesundheitsamt genannt werden, teilten die Organisatoren mit.

14 Tage Quarantäne

Diese Mitarbeiter begen sich nun ebenfalls für 14 Tage in Quarantäne. Sicherheitshalber werden aber auch noch andere Mitarbeiter getestet.

Die Vorbereitungsarbeit für die Festspiele seien durch diesen Fall aber nicht gefährdet. Man hält am Plan fest, heuer "Jedermann" und Opern-Klassiker zur Aufführung zu bringen. Das Festival findet heuer, im 100-Jahr-Jubiläum, Corona-bedingt mit einem reduzierten Programm vom 1. bis 30. August statt.

Das Land Salzburg meldete heute insgesamt 46 Personen, die aktuell an dem Coronavirus in Stadt und Land Salzburg erkrankt sind.