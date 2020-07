Festspieldirektorium: „Wir fahren eine Achterbahn der Gefühle“

KURIER: Die Festspiele trotzen der Krise – und starten am 1. August. Wie laufen derzeit die Proben ab?

Lukas Crepaz: Alle mussten einen sogenannten PCR-Test mitbringen, der nicht älter als vier Tage alt sein darf. Und er muss natürlich negativ sein. Wir haben Anleihen bei der Bundesliga genommen, die deutlich früher wieder starten durfte, und unterscheiden drei Gruppen. Wir haben also die „rote Gruppe“, die im Rahmen ihrer Berufsausübung, etwa auf der Bühne oder im Orchestergraben, den Ein-Meter-Abstand nicht einhalten und den Mundnasenschutz nicht tragen kann. Sie wird regelmäßig getestet. Die Personen der „roten Gruppe“ müssen ein Kontakttagebuch und ein Gesundheitstagebuch führen.

Mit allen Kontakten?

Nur alle Intensivkontakte. Wenn man sich länger als 15 Minuten in einem geschlossenen Raum in einem Abstand von weniger als zwei Metern aufhält, dann ist dieser Kontakt anzuführen. In Freiluftbereichen nur dann, wenn man mehr als 15 Minuten von Angesicht zu Angesicht gestanden oder gesessen ist. Wir brauchen dieses Tagebuch, um notfalls möglichst schnell die potenziell Betroffenen isolieren zu können.

Als Künstler müsste ich Ihnen mitteilen, mit wem ich im Bett war?

Nicht, wenn Sie zwei Meter Abstand gehalten haben. Aber Spaß beiseite: Das Kontakttagebuch wird nur von den Behörden und den Ärzten eingesehen. Und nur für den Fall, dass es eine Infektion gibt. Zum Glück gab es diesen Fall noch nicht. Aber man muss ihn einkalkulieren. Die Pandemie ist noch nicht vorbei.

Die Künstler zu kasernieren?

Daran ist nicht gedacht. Alle Mitwirkenden sind sich der Verantwortung bewusst. Auch deshalb, weil sie wissen privilegiert zu sein: Sie dürfen Kunst machen.

Welche Gruppen gibt es noch?

Die orange Gruppe besteht aus Personen, die zwar Schutzausrüstung tragen, aber den Ein-Meter-Abstand teilweise unterschreiten müssen, darunter die Maskenbildnerinnen. Und dann gibt es noch die gelbe Gruppe. Zu ihr gehört der Großteil unserer Mitarbeiter. Sie tragen Mundnasenschutz und können den geforderten Abstand einhalten.

Wie erkennt man sich gegenseitig?

Es gibt Ausweise mit Punkten und dazu farbige Bänder. Ich gehöre zur orangen Gruppe.

Angenommen, ich habe die Erkrankung schon hinter mir und kann dies beweisen: Muss ich mich dann auch der Prozedur unterwerfen?

Es gibt tatsächliche solche Fälle bei uns – unter den Protagonisten. Eine komfortable Situation, weil man sich keine Sorgen mehr um die eigene Gesundheit machen muss. Und weil man als Überträger nicht mehr infrage kommt. Trotzdem bleiben wir bei der Prozedur.