Salzburger Festspiele: 110 Aufführungen, zwei Opern, 14 Mal "Jedermann"

Wegen der Coronamaßnehmen können viele der zum 100-Jahr-Jubiläum Vorhaben nicht realisiert werden. Am Dienstag nun gaben Intendant Markus Hinterhäuser und Präsidentin Helga Rabl-Stadler bekannt, wie die Salzburger Festspiele heuer aussehen werden. Es wird im August 110 Aufführungen an acht Spielstätten geben - mit u.a. zwölf Opernvorstellungen ("Elektra" gleich zur Eröffnung am 1. August, Regie: Krzysztof Warlikowski, Dirigent: Franz Welser-Möst, und eine neue "Cosi fan tutte"), 29 Theaterabenden inklusive "Jedermann" (14 Aufführungen) und 53 Konzerte mit u.a. den Wiener Philharmonikern.

Am 2. August findet die Peter-Handke-Uraufführung "Zdenek Adamec" im Landestheater statt, ebenfalls uraufgeführt wird "Everywoman" von Milo Rau.

Die neue „Cosi“ wird von Christof Loy inszeniert, Joana Mallwitz dirigiert die Wiener Philharmoniker, Marianne Crebassa singt die Dorabella. Premiere ist am 2. August im Großen Festspielhaus.

Anderes, wie zwei geplante Mozart-Opern und die "Ouverture spirituelle", mussten auf 2021 verschoben werden. Ursprünglich waren 16 Spielstätten und ein umfangreiches Begleitprogramm geplant. Die im Oozarteum geplanten Konzerte übersiedeln in den Festspielbezirk.

Der Festspiel-Besuch wird heuer anders: Es wird abseits des Sitzplatzes generelle Maskenpflicht geben und personalisierte Sitzkarten mit Ausweispflicht beim Einlass. Durch letzteres soll im Bedarfsfall "Contact Tracing", also das Nachverfolgen von Infektionsketten, möglich sein. Die Besucherreihen wurden gelichtet.