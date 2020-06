Corona schwappt viele neue Mietwohnungen auf den Markt

Weitere 14 Prozent der Befragten wollen "aus diversen anderen Gründen" von der Miete einer Airbnb-Wohnung künftig Abstand nehmen. Nur knapp 13 Prozent können sich hingegen durchaus vorstellen, noch heuer eine Airbnb-Bleibe zu mieten.

Demgegenüber hat sich die Anzahl der regulär angebotenen Mietwohnungen auf der Online-Plattform ImmoScout24 im April in den Wiener Bezirken 1 bis 8 gegenüber Jänner 2020 verdoppelt. Im 3. Bezirk (Wien-Landstraße) seien im April um rund 300 Wohnungen mehr am Markt gewesen und im Mai sogar um 350 Mietwohnungen mehr. In allen anderen Bezirken ging die Verfügbarkeit von Mieteinheiten im Mai wieder etwas zurück. Offenbar wurden viele davon in der Zwischenzeit vom Markt absorbiert.

Den höchsten Zuwachs an kleinen Wohnungen stellte ImmoScout24 im April in Favoriten mit einem Plus von mehr als 450 Wohnungen fest. Auch hier habe sich das Angebot im Mai wieder eingependelt. "Das Gesamtangebot an Wohnungen bis zu 60 Quadratmeter hat sich im Mai wieder etwas reduziert, lag aber immer noch knapp 30 Prozent über dem Niveau vom Jahresbeginn", betonte Dejmek.