Coronakrise: Airbnb will Strategie ändern

Der Apartment-Vermittler Airbnb stellt sich darauf ein, dass die Menschen wegen der Coronakrise noch einige Zeit bevorzugt auf kurze Entfernung verreisen werden.

"In den kommenden paar Jahren wird das Reisen anders sein", sagte Mitgründer Nathan Blecharczyk der Deutschen Presse-Agentur.

So sei es wohl noch ein weiter Weg zur Normalität: "Der internationale Reiseverkehr wird noch lange Zeit gehemmt bleiben." Auch bei Geschäftsreisen werde eine Erholung noch auf sich warten lassen.

Airbnb wird deswegen in seiner App Reisen in der näheren Umgebung stärker in den Vordergrund rücken, wie das Unternehmen aus San Francisco am Donnerstag ankündigte.