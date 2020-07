Trump will Schulen und Unis im Herbst zu normalem Unterricht zwingen

Ausländischen Studenten droht Abschiebung

Auch auf Unis wird Druck ausgeübt,zum Normalbetrieb zurückzukehren. So droht ausländischen Studenten in den USA die Ausweisung, wenn ihre Universitäten ab Herbst Corona-bedingt nur noch Online-Kurse anbieten. Studenten, die sich mit Visa des Typs F1 oder M1 in den USA aufhielten und ein Online-Studium in Vollzeit absolvierten, dürften nicht im Land bleiben, erklärte die US-Einwanderungsbehörde ICE am Montag.

Die betroffenen Studenten müssten entweder das Land verlassen oder sich an einer Hochschule einschreiben, an der Präsenz-Unterricht stattfinde, hieß es in der ICE-Erklärung. Hochschulen, die den Unterricht teils im Internet und teils vor Ort fortsetzten, müssten ihren ausländischen Studenten überdies einen Nachweis ausstellen, dass diese in so vielen Präsenz-Unterrichtseinheiten wie möglich eingeschrieben seien. Den Studenten drohten andernfalls Abschiebeverfahren sowie weitere Maßnahmen, warnte die Behörde.