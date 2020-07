Trumps Nichte: "Als sein Bruder starb, schaute Trump einen Film"

"Zu viel und nie genug - Wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt geschaffen hat" - dieses Buch aus der Feder von Trumps Nichte Mary L. Trump soll kommende Woche in den USA erscheinen. Einige Passagen, die die New York Times veröffentlichte, haben es in sich: So soll Trump für den gefürchteten SAT-Test, der unter anderem für das College notwendig ist, jemanden bezahlt haben, ihn für ihn zu schreiben. Das gute Ergebnis habe Trump dabei geholfen, an die prestigeträchtige Wharton Business School an der Universität von Pennsylvania zu kommen.

Laut Trump „die beste Schule der Welt“ – doch das scheint nach seiner Definition alles zu sein, was er besucht, mag oder befiehlt. So seien ja auch die Corona-Tests in den USA die „besten der Welt“, wie auch seine Atomwaffen.