Umfrage: Mehrheit hat Angst vor zweiter Corona-Welle

Insgesamt deutlich weniger Zustimmung erfährt die Regierung jedoch, wenn es um das Management der wirtschaftlichen Folgen der Krise geht. OGM-Chef Wolfgang Bachmayer sagt: „Knapp mehr als die Hälfte der Österreicher ist mit den Hilfspaketen zufrieden, gut 40 Prozent nicht. Diese etwas gebremste Zufriedenheit angesichts der hohen Finanzmittel kommt vor allem aus den Reihen der Oppositionsanhänger.“

Negativ bleibt hingegen der Ausblick. Die Mehrheit von 56 Prozent der Befragten sagt, die „neue“ Reisefreiheit kommt zu schnell, man fürchte eine zweite Ansteckungswelle. Die Corona-Krise werde uns noch länger belasten, lautet der Grundtenor in der Bevölkerung.

Gleichzeitig geben in derselben Umfrage 53 Prozent an, dass sie ihre Freizeitgewohnheiten wie Lokalbesuche, Shopping oder Sport wieder aufgenommen haben so wie vor der Krise. Für Bachmayer ist das in gewisser Weise „schizophren“.