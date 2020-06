Corona: Höchster Anstieg seit mehr als einem Monat

Am 15. Juni fiel in ganz Österreich die Maskenpflicht in Supermärkten und in der Gastronomie. Lediglich Kellner müssen seitdem noch Mund-Nasen-Masken tragen.

Zwei Wochen später ist nun erstmals ein stärkerer Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen – wenn auch nach wie vor auf geringem Niveau.

74 neue Fälle wurden von Samstag auf Sonntag in ganz Österreich gemeldet. Das sind 0,42 Prozent im Vergleich zum Vortag. Einen vergleichbaren Anstieg hatte es zuletzt am 21. Mai gegeben. Damals wurden 82 neue Fälle innerhalb eines Tages registriert, was damals einer Steigerung von 0,5 Prozent entsprach.