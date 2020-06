Wien: Schon 68.000 Gastro-Gutscheine eingelöst

In Wien sind bisher 68.000 Gastro-Gutscheine eingelöst worden, der Löwenanteil davon am Wochenende. Das teilte Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Montag mit.

Mehr als 3.400 Lokale sind inzwischen mit dabei. Erste Überweisungen, so wurde beteuert, seien auch bereits auf den Konten der Wirte eingelangt.