Gastro-Gutschein: Wiener freuen sich, Wirte sind skeptisch

Johann Strohmayr weiß schon genau, wofür er seinen Gastro-Gutschein einlösen wird: „Für etwas Hochpreisiges natürlich.“ Retourgeld bekomme man eh keines heraus. Den Kreis der Lokale, der dafür in Frage kommt, hat er zumindest eingegrenzt: Ein Restaurant in seinem Heimatbezirk Favoriten soll es sein.

Am Dienstag ist Strohmayr aber ins Wieden Bräu gekommen. Um Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck zu sehen. Die beiden haben dort den Start der städtischen Gutschein-Aktion begangen. Am Dienstag sind nämlich die ersten Gastro-Gutscheine bei den Wienern angekommen. Insgesamt 950.000 Stück wurden verschickt, in den nächsten Tagen werden sie alle in den Postkästen gelandet sein. Single-Haushalte bekommen 25 Euro Guthaben, Mehrpersonen-Haushalte 50 Euro.