Wiener Gastro-Gutschein: Ein Gratis-Abendmahl mit vielen Regeln

Die Suche ist aber etwas kompliziert: Möglich sind eine Adresssuche und eine Suche nach dem Namen des Lokals. Dabei sollte man sich aber tunlichst nicht vertippen.

Mit dabei sind zum Beispiel das Café Jelinek in Mariahilf, das Gasthaus Schilling in Neubau oder die Loosbar in der Innenstadt. Einen Averna Sour kann man in Letzterer mit den Bons allerdings nicht finanzieren.

3. Was darf man denn sonst kaufen?

Die Gutscheine gelten nur für antialkoholische Getränke und für Speisen. Der Grund: Die SPÖ will sich im Wahlkampf nicht dem Vorwurf aussetzen, Alkoholismus zu fördern, heißt es hinter vorgehaltener Hand.

