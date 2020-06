Berndt Querfeld: "Auch ein 2-Meter-Mann hält nicht alles aus"

Seine Kritik an den Unterstützungsleistungen der Bundesregierung hat für viel Aufsehen gesorgt. So sehr, dass sich der Finanzminister persönlich bei ihm gemeldet hat. Und nicht nur der. Dem KURIER hat Berndt Querfeld, Chef des Café Landtmann, sein erstes Interview nach der großen Aufregung gegeben.

KURIER: Sie haben in den vergangenen Wochen viel Zuspruch erfahren, aber auch Kritik geerntet, nicht zuletzt aus der Politik. Wie lebt es sich so als Wut-Wirt?

Berndt Querfeld: Wenn, dann bin ich ein Wut-Kaffeesieder (lacht). Die ersten zwei Tage waren angespannt, da ist die Luft schon sehr dünn. Da geht’s nicht nur um das Unternehmen, da geht’s um Familie, Freunde, 350 Mitarbeiter und deren Familien. Die nehmen jedes Wort, das man sagt, verschieden auf. Die ersten zwei Tage waren sehr anstrengend. Als Kaffeesieder will man seine Gäste betreuen und nicht in politische Gespräche abgleiten.

Haben Sie die Gäste auf den offenen Streit mit der Bundesregierung angesprochen?

Ja, sicher. Es gibt Zuspruch, weil sie sich vertreten gefühlt haben und es gibt auch Kritik, dass man das so nicht sehen kann. Das ist in einer Demokratie auch erlaubt.

Bereuen Sie Ihre Kritik?

Nein. Die große Angst der Bundesregierung war, dass da eine größere Bewegung dahintersteckt. Da gibt’s Menschen, die sich nur Gedanken machen, warum jemand tut, was er tut. Es gibt Staaten, in denen man aufpassen muss, was man sagt, in denen möchte ich aber nicht leben. Ich möchte in einem Staat leben, in dem man sich etwas sagen traut und Kritik einstecken kann. Das ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Ich habe nicht gewusst, dass ich so wichtig bin, dass die Bundesregierung mit mir direkt über die Medien Kontakt aufnimmt. Daraus habe ich auch für mich gelernt. Wenn ich so wichtig bin, dann setze ich für meine Branche etwas durch.