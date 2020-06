Das Café Bräunerhof bleibt vorerst geschlossen

Vor allem in der Innenstadt kämpfen die Gastronomen mit dem Mangel an Gästen. Dort fehlen die Touristen besonders, aber auch die Geschäftsleute, die vielfach noch im Homeoffice sind. Und manchen Stammgästen – vor allem jenen, die zur Risikogruppe gehören – sei die Verunsicherung noch anzumerken.

Viele Lokale waren deshalb gezwungen, zu reagieren. Das Café Museum am Karlsplatz musste nach wenigen Tagen wieder schließen.

Das Café Diglas in der Wollzeile hat Mitte Mai seine Geschäftszeiten geändert – und vorerst am Wochenende nicht mehr geöffnet. Jenes im Schottenstift hatte an den Pfingstfeiertagen zu.