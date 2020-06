Querfeld vs. Regierung: Die Cafetiers proben den Aufstand

Und damit hat vor allem die ÖVP zu tun.

Dass Informationen des Tourismusministeriums über die angeblichen Zuwendungen an Querfeld just am Tag nach seiner kritischen Äußerung im Boulevard aufpoppen, wirkt wie ein Revanche-Foul. Das ist das eine.

Dass die ÖVP nun so tut, als sei das Geld für Kurzarbeit, das an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht, eine direkte Finanzspritze für ein Unternehmen, ist das andere.

Facebook-Aufregung

Mittwochabend hat sich die Situation nach einem Facebook-Posting des ÖVP-Abgeordneten Martin Engelberg noch zugespitzt. Engelberg behauptet, Querfeld habe „mehrere Instrumente an Unterstützungsleistungen bekommen“. Quelle nennt er keine.