Auf die Straße gesetzt: Wiener Wirte wollen Gastgärten statt Autos auf der Straße

In anderen Städten in Europa sind solche Vorschläge bereits in der Umsetzung. In Rotterdam dürfen heuer alle Geschäfte – auch Frisörsalons – Parkplätze in Verkaufsfläche umwandeln. Eine Extra-Erlaubnis ist nicht nötig.

In Berlin sind Corona-bedingte „Gastro-Meilen“ bereits fix. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat Mitte Mai einen sogenannten „Melde-Dialog“ ausgerufen – und gefragt, in welchen Zonen „das Aufstellen von „Tischen, Stühlen und Auslagen auf der Fahrbahn“ sowie die „temporäre Sperrung der Straße von Freitagmittag bis Sonntagabend für den motorisierten Individualverkehr“ erlaubt sein soll.

"Gastro-Meilen"

300 Wirte haben sich zurückgemeldet, das Ergebnis: In drei Zonen sind die „Gastro-Meilen“ gewünscht. Dort werden an den Wochenenden Gastgärten auf der Fahrbahn aufgebaut. Autos dürfen dann nicht fahren.

Ein Bericht darüber im Berliner Tagesspiegel hat auch in Wien Anklang gefunden. Moritz Baier, der in der Zollergasse im 7. Bezirk das Café Liebling und die Bar „Ganz Wien“ mitbetreibt, hat ihn an Bezirksvorsteher Markus Reiter weitergeleitet.