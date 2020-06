Podcast: Was die Gäste in den Kaffeehäusern erwartet

Mit den Lockerungen in der Gastronomie ist für die Gäste seit heute, 15. Juni wieder ein Stückchen Normalität zurückgekehrt. In der Innenstadt erwartet die Wienerinnen und Wiener diesen Sommer so manche Neuerung. Und nicht nur dort. Auch am Stadtrand wird es spannend. In der ersten Folge unseres neuen Podcasts "Nur in Wien" hat sich Moderator Christoph Schwarz dazu mit Berndt Querfeld, Chef des Café Landtmann, unterhalten.

Ab sofort sprechen wir jeden Montag und Donnerstag über die Themen, die die Stadt bewegen. Egal ob Stadtleben, die Wien-Wahl oder das geplante Fahrverbot in der Inneren Stadt, das uns zudem in der heutigen Folge beschäftigt.