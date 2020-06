Gastronomie - nur halb zurück aus der Krise

So lange offen wie vor der Krise hat das Landtmann aber noch nicht. 50 Prozent der Wiener Kaffeehäuser haben derzeit nur eingeschränkt geöffnet, schätzt die Wiener Wirtschaftskammer. Genaue Zahlen gibt es dazu nicht, schließlich muss kein Lokal seine Öffnungszeiten einmelden. Wer am Wochenende durch die Stadt spaziert und einkehren will, merkt das aber ohnehin.

Krisen-Veränderung

Das Café Diglas im Schottenstift hatte an den Feiertagen zu, jenes in der Wollzeile ist derzeit am Wochenende geschlossen, der Bräunerhof sperrt bis Herbst erst gar nicht auf.