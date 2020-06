Wiener SPÖ setzt im Wahlkampf auf Themen-Melange

Die wichtigsten Eckpunkte: Der Wien-Bonus – also die Bevorzugung von Wienern etwa bei der Wohnungsvergabe oder auf dem Arbeitsmarkt – soll ausgeweitet werden. Kommen soll auch die bereits angekündigte Lehrstellengarantie: Wer keine Lehrstelle findet, erhält eine in den städtischen Lehrwerkstätten. Zudem will die SPÖ ein „topmodernes Zentralberufsschulgebäude“ errichten.

50 Millionen Euro sollen jährlich in Schulsanierungen fließen. Bis 2025 soll es 120 verschränkte Ganztagsschulen geben. Auch beim Wohnen, in der Krankenversorgung und der Pflege will die SPÖ Kapazitäten ausbauen: Alle städtischen Krankenhäuser sollen mit Erstversorgungsambulanzen versehen und 36 Primärversorgungszentren errichtet werden.

Nicht vergessen hat Ludwig auch auf das (nicht traditionell sozialdemokratische) Thema, mit dem er vor zwei Jahren in seine Amtszeit startete: Sicherheit. Er versuchte einst so, die Flanke zur FPÖ abzudecken. Damals, vor Ibiza, war das noch nötig.

Jetzt will er das „Einsatzteam Wien“ unter Walter Hillerer, Chef der Gruppe Sofortmaßnahmen, ausbauen. Zuständig ist die Einheit etwa für Kontrollen der Marktordnung, der E-Scooter oder der Straßenkunst – Stichwort Mozartverkäufer.