Kaffee Urania, Blasser, Bonbons: Geschichte von Retro-Schriftzügen gesucht

Schauräume

Ziel des Vereins Stadtschrift ist, historische Geschäftsbeschriftungen zu retten und öffentlich zugänglich zu machen. Etwa über

den Schauraum in der Liniengasse 2a in Mariahilf (Anmeldung unter mail@stadtschrift.at) – und bald über die Dependance in der Sechshauser Straße 23 in Rudolfsheim-Fünfhaus (Mo. bis Mi. und Fr. von 14 bis 18 Uhr und Do. von 9 bis 18 Uhr). Oder über die Ausstellungen im öffentlichen Raum – den sogenannten Mauerschauen.

Freiluft-Ausstellungen

An der Kreuzung von Mollardgasse und Hofmühlgasse in Mariahilf bespielt der Verein derzeit eine Mauer mit Schriftzügen weiblicher Vornamen. Bis Herbst 2018 gab es auch eine Mauerschau in der Kleinen Sperlgasse in der Leopoldstadt. Die geschmückte Mauer wurde allerdings verbaut. Ihr Nachfolger ist die Mauerschau am Ludwig-Hirsch-Platz im Karmeliterviertel.

Web-Tipps

Wer sich für Vintage-Schriftzüge interessiert, der muss sie nicht unbedingt selbst suchen. Eine schöne Übersicht bietet der Blog der Fotografen Martin Frey und Philipp Graf: Auf www.geschaeftemitgeschichte.at veröffentlichen die beiden laufend neue Fundstücke. Auf Instagram lohnt es sich, dem Hashtag #viennacitytypeface zu folgen. In Berlin gibt es sogar ein eigenes Buchstabenmuseum, das Typografie aus dem öffentlichen Raum sammelt. Unter www.buchstabenmuseum.de/tour/kann man eine virtuelle Tour durch die Ausstellung machen.