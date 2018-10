Wiener Fotoprojekt: Die Einkaufsstraßen-Biografen

„Wir haben bemerkt, dass sich Geschäfte und Straßen in Wien verändern – und das relativ rasch“, sagt Graf. Er und Frey dokumentieren daher laufend eigensinnige Geschäftsportale. 500 Fotos und drei Bücher sind mittlerweile entstanden. Sie zeigen aus der Zeit gefallene Läden wie „Kindermoden Süsses Mädel“ – und was aus ihnen geworden ist. „Uns sprechen Auslagen oder Portale an“, erklärt Graf die Motivauswahl. „Oder Geschäftszweige, wie eine Feuerzeugreparatur. So etwas kommt einem heute nicht mehr in den Sinn.“

Frey und Graf geht es aber nicht nur um Fotos, sondern auch um die Geschichten hinter den Geschäften – die sie oft gemeinsam mit den Inhabern recherchieren. „Die Leuchtschrift ist die Handschrift meiner Mutter. So bleibt eine Erinnerung an sie erhalten“, erklärt etwa Fleischerei-Chef Josef Kröppel der Gruppe. „Fleischselcher“ steht in pinken Lettern über seinem Laden in der Postgasse. Wir sind der letzte gewerbliche Fleischer im Bezirk“, sagt er. „Wahnsinn“, murmelt eine Dame im Publikum und schüttelt den Kopf. „Den merke ich mir.“