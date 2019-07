Revival auf Raten: Die Wiener Schriftzug-Mauer kehrt zurück

Die Schriftzüge können auf zwei Varianten montiert werden: Entweder verankern die Spezialisten die Buchstaben einzeln im Mauerwerk. Oder sie befestigen den Schriftzug zuerst auf einem Trägerrahmen und montieren diesen.

Zur Verankerung dienen lange Gewindestangen. Sie werden an die Buchstaben bzw. den Rahmen geschweißt und dann in Bohrlöcher in der Mauer geklebt.

Sanierung blockiert

Erst will die Hausverwaltung aber einen schönen Hintergrund schaffen: Die Fassade soll saniert werden. Wie Stadtschrift nun erfahren hat, verzögern sich die Arbeiten – der Verein muss sein Projekt daher auf Mai verschieben.