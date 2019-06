Fixiert: Diese Wand soll die neue Wiener Schriftzug-Mauer werden

Die Fans der Schriftzug-Mauer in der Leopoldstadt sind einen großen Schritt weitergekommen. Nach dem Aus für die historischen Fassadenbeschriftungen in der Kleinen Sperlgasse im vergangenen Herbst haben sie im Karmeliterviertel einen neuen Platz für das typografische Freilicht-Museum gefunden: eine Feuermauer am Ludwig-Hirsch-Platz.

Wie berichtet, ist dieser Standort schon seit Längerem im Gespräch. Nun hat der Verein „ Stadtschrift“ von den Eigentümern der Hauswand die Nutzungsbewilligung für mindestens 10 Jahre erhalten.