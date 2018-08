Wie das Calle-Libre-Festival Wien bunter machen möchte

Zesar Behamonte (31) stellt den Eimer mit türkiser Farbe auf die Hebebühne, steigt dann selbst darauf – und schon ruckelt die Bühne nach oben. Seine Freund Albero manövriert die Kabine an der Wand entlang empor, bis in zehn Meter Höhe, wo in der orangefarbenen Gitarre noch ein Stück Hausmauerfarbe hervorscheint.

Seit sechs Tagen arbeitet der spanische Künstler Zesar Behamonte an dem Gemälde – eine Hommage an Egon Schiele und Gustav Klimt – das an der Mauer eines Mehrparteienhauses am Ludwig-Hirsch-Platz im 2. Bezirk entsteht. Bis Samstag können ihm Passanten dabei noch zusehen. Dann wird die Arbeit abgeschlossen und die fünfte Auflage des „ Calle Libre“ (dt. freie Straße), des Wiener Street-Art-Festivals, zu Ende sein.