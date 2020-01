Wenn die Kunden im Grätzel fehlen

Das Leben in den Einkaufsstraßen in den Wiener Außenbezirken ist für Unternehmer schwierig: Fast Food, ein Haarschnitt oder eine Handyreparatur? All das gibt es – nur wenige Meter nebeneinander. Kebab-Läden reihen sich an Friseure, Sonnenstudios und Schlüsseldienste. Viele andere Unternehmer haben hier aber längst aufgegeben.

Ein Aufwärtstrend ist nicht zu bemerken. Im Gegenteil. Die auf Hochglanz polierten Einkaufsstraßen in Zentrumsnähe haben jenen in den Außengrätzeln den Rang abgelaufen. Das ist nicht nur die gefühlte Realität, es lässt sich auch mit Zahlen belegen. Sie stammen aus einer Analyse der Wirtschaftskammer Wien, die die Entwicklung seit den 1970er-Jahren nachverfolgt.