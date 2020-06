Donauinselfest: Aus Fixpunkt wird ein Pünktchen

80-tägige Bustour

Im Corona-Jahr haben die Probleme neue Dimensionen und die Donauinsel kann sich auf ihre Kernkompetenz, den Hochwasserschutz, zurückziehen. Denn das Gros der Veranstaltungen wird während einer 80-tägigen Bustour in ganz Wien stattfinden. Und obwohl diese während des Wahlkampfs stattfindet, soll Wahlwerbung explizit ausgeschlossen werden.

Aber vielleicht wäre es auch ohne Corona nicht mehr so weiter gegangen wie bisher. Rund vier Millionen Euro kostet die Austragung des mehrtägigen Insel-Spektakels jedes Jahr. Damit ist das von der Wiener SPÖ organisierte Festival wohl eine der aufwendigsten Parteiveranstaltungen des Landes.

Freilich: Nicht alles davon müssen die Roten aus eigener Kasse berappen. Über einen SPÖ-nahen Verein wurden dem Donauinselfest allein im Vorjahr 1,5 Millionen Euro an städtischen Fördermitteln zugesprochen. Das rief zuletzt den Rechnungshof auf den Plan, dem es missfällt, dass die Fördergelder auch für Parteiwerbung verwendet wurden. Davon abgesehen sei oft nicht nachvollziehbar, wofür die Fördermittel im Detail verwendet wurden. Diese Ungereimtheiten waren zuletzt auch Thema in der Untersuchungskommission zu parteinahen Vereinen, die die Wiener FPÖ eingesetzt hat.

Ungeachtet dessen bleibt das Donauinselfest ein sehr teurer und aufwendiger Fixpunkt im politischen Jahresablauf der Wiener SPÖ. So teuer, dass in den vergangenen Jahren parteiintern Kosten und Nutzen des Events kritisch hinterfragt wurden. Denn obwohl Unsummen in das Fest investiert werden, nehmen viele Besucher nicht wahr, dass es sich um eine SPÖ-Veranstaltung handelt. Das zeigen interne Umfragen.