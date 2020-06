Baden, wo sonst Autos fahren: Wien bekommt einen Pool am Gürtel

Direkt neben Pool wird ein ausgedienter Wiener-Linien-Bus geparkt. Dort werden Workshops rund um die Themen Raum und Stadt abgehalten. Darum geht es bei dem Projekt nämlich auch: Die Initiatoren verstehen Gürtelfrische West als "Experimentierfeld für eine alternative Gestaltung des Stadtraums".

Das will die grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein forcieren: "In der Corona-Krise wird eines ganz deutlich spürbar: Der Platz in Wien ist ungerecht verteilt. Das Projekt Gürtelfrische West ist ein mutiges Projekt mit Signalwirkung."

150.000 Euro Kosten

Die Kosten von rund 150.000 Euro trägt großteils der 15. Bezirk. Der 7. Bezirk, die städtische Mobilitätsagentur und die Institution "Kunst im öffentlichen Raum" beteiligen sich finanziell.

Das Programm kann übrigens gratis genutzt werden - genauso wie der Pool. Er wird täglich von 10 bis 23 Uhr geöffnet und permanent beaufsichtigt sein. Damit es nicht zu Unfällen kommt.

Denn die passieren am Gürtel nur allzu leicht.