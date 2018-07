Hitzeinsel Stadt: Heißes Pflaster und die Suche nach Oasen

Warum es in Städten im Sommer oft unerträglich heiß wird und wie das Problem gelöst werden kann, lässt sich in Wien-Währing innerhalb eines Straßenzugs erspüren. Im oberen Bereich der Cottagegasse spenden die Kronen alter Bäume Schatten, in den bepflanzten Vorgärten blühen Hortensien. Eine kühle Brise streicht durch die Blätter, im Gebüsch zwitschern Vögel. Zweihundert Meter weiter unten hat sich eine Beton-Wüste ausgebreitet – die sich auch genau so anfühlt. Die Fassaden schließen direkt an den Gehsteig an, die Sonne knallt auf den Asphalt.

„Hier kann man lernen, dass in Bereichen mit Grünstrukturen das Temperaturempfinden deutlich anders ist. Das hat damit zu tun, dass wir mit Pflanzen eine tatsächliche Abkühlung erreichen“, sagt Rosemarie Stangl. Sie forscht an der Universität für Bodenkultur (BOKU) unter anderem zu grüner Infrastruktur. Das mitgebrachte Heim-Thermometer gibt ihr recht: Knapp 34 Grad zeigt es im dicht verbauten Abschnitt der Cottagegasse an, rund 31 im grünen Teil.

Der Effekt sei darauf zurückzuführen, dass Pflanzen Wasser aus dem Boden und der Luft verdunsten, erklärt Stangl. Die dabei frei werdende Verdunstungskälte führe zu einer Abkühlung. „Im Lauf des Tages nimmt der Unterschied sogar noch zu“, sagt die Professorin. „Weil sich die Wände aufwärmen und Hitze abstrahlen – bis in der Nacht.“