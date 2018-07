Mit Bäumen gegen die „Hitzeinseln“

Ein bis zwei Grad kühler könnte es in Graz im Sommer sein. Davon sind Forscher von Joanneum Research, aber auch der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik überzeugt: Es bräuchte nur genügend Grün, vor allem durch Bäume.

Bei den Verantwortlichen der Stadt Graz ist das Dilemma wohl bekannt: Zunehmende Versiegelung durch Wohnbau und Straßen reduziert die Grünflächen. Das wiederum erhöht einerseits im Hochsommer die Hitze in der Stadt, andererseits schadet es auch dem Grundwasserhaushalt: Zubetonierte Flächen lassen bekanntlich kein Wasser in den Boden sickern. Deshalb ist die Grünraumsicherung beziehungsweise -schaffung seit 2014 Teil des Stadtentwicklungskonzeptes.

45 Hektar Grundfläche hat die Stadt bereits als erhaltenswert definiert, um sie grün zu lassen oder zu begrünen. So wurden 51.000 Quadratmeter beim neuen Südgürtel gesichert oder rund 5000 Quadratmeter Grünfläche bei der ehemaligen Hummelkaserne. Zwischen drei Quadratmeter (in grüneren Stadtteilen mit Einfamilienhäusern) und zehn Quadratmeter pro Person (dicht besiedeltes innerstädtisches Gebiet) sei eine „Mindestfläche an öffentlichem Freiraum“ nötig, heißt es im Konzept.