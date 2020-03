Der Herr der Wiener Begegnungszonen

In der benachbarten Zollergasse soll die Evolution weiter voranschreiten: In der dortigen künftigen Begegnungszone sollen die Bäume nicht am Rand, sondern in der Mitte angeordnet werden. Das zeigt: Was „ Begegnungszone“ bedeutet, ist noch nicht abschließend definiert.

Für Nestler sind Begegnungszonen jedenfalls die Zukunft: „Die Kfz-Zulassungszahlen sinken, darauf müssen wir reagieren. Der Straßenraum ist ein Kompromissraum“.

Dass der Ausgleich zwischen den Verkehrsteilnehmern in Begegnungszonen funktioniert, zeigt sich für Nestler am Hupen des Kastenwagens: „Das ist Dialog und um den geht es.“